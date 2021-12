Terremoto al Rione Traiano, torna libero il nipote del boss

Un vero e proprio terremoto giudiziario. Destinato a cambiare gli assetti criminali al Rione Traiano. Il tribunale del Riesame in serata ha infatti disposto la scarcerazione di Vincenzo Pauciullo, ras del clan Cutolo della zona ’44’. Si tratta della nuova pronuncia dopo la decisione della Cassazione che, accogliendo in pieno le argomentazioni dei legali di Pauciullo (gli avvocati Leopoldo Perone e Antonella Regine) aveva annullato l’ordinanza del Riesame che stabiliva che Pauciullo dovesse rimanere in carcere. Gli Ermellini avevano accolto in pieno le argomentazioni presentate allora dall’avvocato Perone disponendo un nuovo giudizio presso il tribunale della libertà. Pauciullo, nipote acquisito del boss Salvatore Cutolo ‘Borotalco’, fu arrestato nel corso del maxi blitz contro il suo gruppo del maggio scorso (leggi qui l’articolo).

Insieme al fratello Ciro viene indicato dal pentito Genny Carra come uno dei ‘pezzi da novanta’ del gruppo:«Ciro Pauciullo è affiliato al clan Cutolo con il ruolo di killer. E’ il cugino di Vincenzo Cutolo. Ha partecipato con me alla gambizzazione di un ragazzo affiliato al nostro clan. Questo episodio è avvenuto nel maggio 2019 una settimana prima che mi arrestassero. Percepisce dal clan 5mila euro a settimana ma preleva sporadicamente anche somme dalle piazze di spaccio. Lo lasciamo fare per il ruolo che ha». Sul fratello invece Carra dice:«Vincenzo Pauciullo è uno spacciatore di cocaina ‘a telefono’ che può operare liberamente perchè è fratello di Ciro che è persona di spessore del clan Cutolo». Dichiarazioni che non hanno fatto breccia presso i giudici del tribunale della libertà che hanno disposto l’immediata liberazione del ras che dunque da stasera può fare ritorno al Rione Traiano.