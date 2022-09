Rissa alla sagra di Cicciano: “Gentaglia che trasforma feste in tragedie”

A Cicciano, nella zona vesuviana del napoletano, si è rischiato che la vera protagonista dei quattro giorni di cibo con le eccellenze campane fosse la violenza e non la gastronomia e il divertimento. Infatti, durante una delle serate un gruppo di persone ha dato vita ad una furibonda rissa che ha creato il panico tra i presenti, tra cui anziani e bambini.

Il video delle violenze ha fatto il giro del web, scatenando l’indignazione generale

Le immagini degli scontri sono finiti sui social network e diversi utenti hanno segnalato l’accaduto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Come racconta uno dei segnalanti, soltanto grazie all’intervento di alcune persone si è riusciti a separare i facinorosi e riportare la situazione alla normalità.

Le parole del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli in merito alle immagini diffuse della rissa alla sagra a Cicciano

“Purtroppo la violenza diventa sempre più parte integrante della società e della quotidianità. C’è gente, gentaglia, che esce di casa con il solo scopo di creare terrore e seminare violenza, per mostrarsi forte e superiore agli altri, come se vivessimo nella giungla”, commenta Borrelli. “Solo una continua e massiccia presenza di agenti sul territorio e una certa severità e certezza delle condanne può ripristinare la sicurezza e fermare un fenomeno violento che ogni giorno rischia di trasformare anche i momenti di gioia di festa in tragedie”.