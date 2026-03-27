“Ma ch’ guard’ ‘a ffà?”. Rissa da Zara a Giugliano per uno sguardo di troppo

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Momenti di tensione e paura un paio di giorni fa all’interno del punto vendita Zara situato in un noto centro commerciale di Giugliano in Campania, dove una violenta lite tra alcuni giovani è rapidamente degenerata in una rissa. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’episodio ci sarebbe stato uno sguardo di troppo rivolto a una ragazza. Un gesto apparentemente banale che, nel giro di pochi istanti, ha acceso gli animi fino a trasformarsi in uno scontro fisico.

Durante la colluttazione, uno dei ragazzi coinvolti avrebbe colpito un altro con una testata al volto, provocandogli la perdita di un dente. La scena ha scatenato il panico tra i clienti presenti nel negozio: urla, persone in fuga e scaffali abbandonati in fretta hanno creato una situazione di forte caos.

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Immediato l’intervento della sicurezza del centro commerciale, che è riuscita a separare i coinvolti e a riportare la calma dopo diversi minuti di tensione. Alcuni testimoni parlano di attimi concitati, con famiglie e bambini visibilmente spaventati.

Non è ancora chiaro se siano intervenute anche le forze dell’ordine o se ci saranno conseguenze legali per i responsabili dell’aggressione. La vicenda è ora al vaglio degli addetti alla sicurezza e delle autorità competenti, che potrebbero acquisire le immagini delle telecamere interne per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.