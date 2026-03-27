PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Ma ch' guard' 'a ffà?". Rissa da Zara a Giugliano per uno...
CronacaCronaca locale

“Ma ch’ guard’ ‘a ffà?”. Rissa da Zara a Giugliano per uno sguardo di troppo

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Momenti di tensione e paura un paio di giorni fa all’interno del punto vendita Zara situato in un noto centro commerciale di Giugliano in Campania, dove una violenta lite tra alcuni giovani è rapidamente degenerata in una rissa. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’episodio ci sarebbe stato uno sguardo di troppo rivolto a una ragazza. Un gesto apparentemente banale che, nel giro di pochi istanti, ha acceso gli animi fino a trasformarsi in uno scontro fisico.

Durante la colluttazione, uno dei ragazzi coinvolti avrebbe colpito un altro con una testata al volto, provocandogli la perdita di un dente. La scena ha scatenato il panico tra i clienti presenti nel negozio: urla, persone in fuga e scaffali abbandonati in fretta hanno creato una situazione di forte caos.

PUBBLICITÀ

Immediato l’intervento della sicurezza del centro commerciale, che è riuscita a separare i coinvolti e a riportare la calma dopo diversi minuti di tensione. Alcuni testimoni parlano di attimi concitati, con famiglie e bambini visibilmente spaventati.

Non è ancora chiaro se siano intervenute anche le forze dell’ordine o se ci saranno conseguenze legali per i responsabili dell’aggressione.  La vicenda è ora al vaglio degli addetti alla sicurezza e delle autorità competenti, che potrebbero acquisire le immagini delle telecamere interne per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati