Schianto fatale sulla statale verso Acerra, perde il controllo della moto e muore

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Un violento incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada statale 162dir “del Centro Direzionale” in direzione di Acerra. Nell’impatto è morto un motociclista.

La strada è stata chiusa. Il sinistro è avvenuto attorno alle 14 di oggi, martedì 22 settembre. Al momento, la strada risulta ancora chiusa alla circolazione per consentire i rilievi, la rimozione della moto incidentata e dei detriti lasciati sulla carreggiata.

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Schianto fatale sulla statale verso Acerra, motociclista perde il controllo del mezzo e muore

Sul luogo dell’incidente si sono portati subito i soccorsi, con gli ausiliari del traffico di Anas, la società del Gruppo Fs che gestisce l’arteria viaria, la polizia stradale e l’ambulanza del 118, nonché il pm di turno. Il personale sanitario, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista.

Secondo le prime informazioni, l’uomo era a bordo della sua moto e si dirigeva da Napoli verso Acerra, lungo la strada che collega i paesi vesuviani, quando, ad un certo punto, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato.

L’impatto con l’asfalto è stato molto forte e il conducente è morto morto sul colpo. Il sinistro, come detto, è avvenuto all’altezza del km 18,400, nel territorio comunale di Acerra, nell’area interna della provincia di Napoli. A seguito dell’impatto, la strada statale 162 Dir è stata provvisoriamente chiusa. Al momento la circolazione verso Acerra è deviata lungo la SS162NC “Asse Mediano”.

Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se siano stati eventualmente coinvolti anche altri veicoli, cosa, però, al momento, come detto, non ritenuta verosimile.