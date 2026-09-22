Maxi incendio a Poggioreale, l’Arpac avvia le valutazioni sul rischio ambientale

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A seguito dell’incendio divampato nella serata di ieri in via Nuova delle Brecce, nella periferia est di Napoli, l’ARPAC ha avviato le prime valutazioni sulle ricadute ambientali dell’evento. Le attività si svolgono in stretto coordinamento operativo con i Vigili del Fuoco, nell’ambito del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) istituito presso la Prefettura di Napoli.

Nel corso del sopralluogo congiunto effettuato nella mattinata odierna da ARPAC e ASL Napoli 1 Centro, l’incendio è risultato in fase avanzata di spegnimento, con i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di smassamento del materiale combusto. Dalle verifiche visive, la copertura del capannone interessato è apparsa deformata e parzialmente crollata, rilevando la probabile presenza di componenti plastici tra i materiali soggetti a combustione. Sulla base delle informazioni raccolte e delle prime osservazioni, l’ARPAC ha installato in prossimità del luogo del rogo i campionatori per il monitoraggio delle diossine aerodisperse.

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In via precauzionale e in attesa dei dati analitici completi, l’ASL Napoli 1 Centro ha emanato una serie di indicazioni rivolte ai residenti e a chi lavora nell’area interessata:

Comportamento all’aperto e in casa

1) Evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all’aperto (inclusi balconi e terrazzi) fino al termine dell’emergenza. Evitare di osservare la nube anche da lontano, poiché i venti potrebbero causare l’inalazione di sostanze irritanti per l’apparato respiratorio;

2) Chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e qualsiasi altra apertura verso l’esterno;

3) Spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o sistemi di ricircolo dell’aria; Evitare di stendere indumenti e biancheria all’aria aperta.

Igiene alimentare: Lavare con estrema cura e abbondante acqua frutta, ortaggi e verdura prima del consumo. In presenza di fumo diretto:

1) Coprire immediatamente naso e bocca con un panno umido;

2) Cercare subito riparo al chiuso ed evitare di fare respiri profondi.

Assistenza medica : Coloro che dovessero avvertire sintomi quali bruciore o difficoltà respiratorie sono invitati a contattare tempestivamente il proprio medico curante o a rivolgersi al Pronto Soccorso più vicino.

Tutela dei lavoratori : Si raccomanda a tutti i datori di lavoro con sedi operative nella zona interessata di adottare ogni misura precauzionale idonea a tutelare la salute del personale, in attesa dei successivi aggiornamenti e rilievi forniti dall’ARPAC.