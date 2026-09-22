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Avrebbe scavalcato la recinzione dell’abitazione dell’ex moglie per poi picchiarla e insultarla. Un 48enne di Sant’Arpino è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione, in flagranza differita, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Scavalca il muro di casa e picchia l’ex moglie, arrestato 48enne a Sant’Arpino

L’episodio, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, si sarebbe verificato nel pomeriggio del 21 settembre. L’uomo avrebbe raggiunto l’abitazione dell’ex coniuge, 47 anni, e dopo aver superato la recinzione ha fatto irruzione in casa. Qui sarebbe avvenuta l’aggressione, al termine della quale il 48enne si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce.

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La donna ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale Moscati di Aversa. I medici le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in due giorni. Subito dopo l’accaduto sono scattate le indagini dei carabinieri. I militari hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, ascoltato persone informate sui fatti ed effettuato ulteriori accertamenti per ricostruire quanto avvenuto.

Gli elementi raccolti hanno consentito agli investigatori di rintracciare il 48enne e procedere all’arresto in flagranza differita.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’aggressione sarebbe arrivata al culmine di una serie di condotte vessatorie nei confronti dell’ex coniuge. Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa dell’udienza di convalida.