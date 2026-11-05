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Una borsa di studio è stata istituita in memoria di Martina Carbonaro. Borsa di studio che pone come obiettivo la possibilità, ad una giovane donna, di studiare, imparare un mestiere e costruire la propria indipendenza.

Si chiama “Il futuro, nel nome di Martina” ed è stata annunciata da Gianfranco Librandi, responsabile della Formazione di Forza Italia Campania, insieme ai genitori di Martina Carbonaro. Librandi ha fatto visita oggi alla famiglia della quattordicenne uccisa ad Afragola il 26 maggio 2025 dall’ex fidanzato Alessio Tucci, che la colpì a morte con una pietra.

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Nasce la borsa di studio in memoria di Martina Carbonaro: “Per dare futuro ad una giovane donna”

«A Martina è stato tolto il futuro. Non potrà completare gli studi, scegliere un lavoro, realizzare i suoi sogni. Insieme alla sua famiglia vogliamo aiutare un’altra ragazza ad avere quelle possibilità che a lei sono state negate. Nel suo nome, un sostegno che possa accompagnare una giovane donna nelle scelte da cui ricominciare», dichiara Librandi.

La borsa prevede un contributo annuale di 3.000 euro per sostenere le spese di iscrizione, corsi, libri e strumenti necessari al percorso di studio o di formazione. Il progetto sarà definito con i genitori di Martina e un centro antiviolenza, tutelando la riservatezza della destinataria. «Per uscire dalla violenza servono protezione e sostegno, ma anche la possibilità di mantenersi e decidere della propria vita. Coinvolgeremo imprenditori, professionisti ed enti di formazione per finanziare la prima borsa e darle continuità negli anni. Vogliamo esserci anche dopo l’annuncio, quando ci saranno un corso da frequentare, un esame da preparare, un lavoro da imparare», aggiunge Librandi.

«Martina aveva ancora tutto da vivere. Aveva i suoi sogni, e io avrei voluto vederla crescere, scegliere la sua strada, diventare una donna. Tutto questo le è stato tolto. A lei non possiamo restituire il futuro, ma vogliamo che altre ragazze possano averlo. Sapere che una di loro potrà studiare e realizzare un desiderio anche nel nome di Martina è il senso che vorrei dare a questa iniziativa», afferma la mamma, Enza Cossentino. «Ringrazio il segretario regionale Fulvio Martusciello, Gianfranco Librandi e tutta Forza Italia per la vicinanza alla nostra famiglia e per questo impegno nel nome di Martina. Per noi è importante sapere che nostra figlia non viene dimenticata e che il suo ricordo potrà aiutare un’altra ragazza a costruire il proprio futuro», conclude la mamma.