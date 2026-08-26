Ristrutturazione abusiva scovata a Giugliano, trovati anche 200 pneumatici

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Continuano senza soluzione di continuità le attività di istituto della Polizia Municipale di Giugliano, durante il mese di agosto. Nell’ambito della prevenzione e contrasto al terribile fenomeno dell’inquinamento ambientale in questa martoriata terra, non a caso denominata “Terra dei Fuochi”, sotto l’egida della Prefettura di Napoli e dell’Incaricato Terra dei Fuochi, due equipaggi hanno posto sotto sequestro preventivo un manufatto in muratura di tufo, di più piani, in quanto erano in corso lavori di ristrutturazione senza alcun titolo.

Inoltre al piano primo del manufatto erano depositati circa duecento pneumatici fuori uso, senza alcuna documentazione e comunque riconducibile ad un’attività di gommista svolta dallo stesso soggetto, svolta poco distante e regolarmente autorizzata. Il manufatto e i pneumatici rinvenuti sono stati posti sotto sequestro e il soggetto, giuglianese di anni 65, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per lavori edili non autorizzati e stoccaggio di pneumatici all’esterno del luogo di produzione.

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Controlli verso il mare a Giugliano

Nell’ambito dei controlli stradali, invece, a seguito di posti di controlli in zona Lago Patria, zona particolarmente affollata per la presenza di bagnanti, sono stati sanzionati diciotto conducenti di veicoli. In particolare sono stati sequestrati sette veicoli in quanto privi di copertura assicurativa, un veicolo è stato sequestrato per intestazione fittizia, quattro conducenti sono stati sanzionati per guida senza patente ed, infine, sono stati posti sotto fermo amministrativo cinque veicoli per mancanza di revisione periodica.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 27.000 euro. Continua il contributo della Polizia Municipale di Giugliano per prevenire e reprimere condotte penalmente rilevanti che avvelenano i nostri territori e che mettono a repentaglio la sicurezza stradale in totale disprezzo per le regole sulla circolazione stradale.