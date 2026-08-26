Bagnoli, 17enne fugge dalla polizia e si schianta contro un palo: è in pericolo di vita

PUBBLICITÀ

Un controllo della polizia, la fuga a bordo di uno scooter e poi il violentissimo incidente. È ricoverato in Rianimazione all’ospedale Cardarelli, in prognosi riservata e in pericolo di vita, il 17enne rimasto gravemente ferito nella notte a Bagnoli, a Napoli.

Il giovane avrebbe tentato di sottrarsi a un controllo degli agenti, dando vita a una fuga tra le strade del quartiere. Una corsa terminata con lo scooter distrutto e il ragazzo a terra, con gravi ferite alla testa. Al momento dell’incidente, inoltre, non indossava il casco.

PUBBLICITÀ

La fuga dopo il controllo

Tutto è accaduto nella notte di lunedì. Una pattuglia della polizia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, si trovava nella zona di via Scarfoglio quando gli agenti hanno notato tre persone ferme nei pressi di un distributore di carburante. I tre erano a bordo di due scooter.

I poliziotti hanno fermato la pattuglia e si sono avvicinati per procedere al controllo. A quel punto uno dei ragazzi è salito sul proprio scooter e si è dato alla fuga.

In un primo momento il giovane è riuscito a far perdere le proprie tracce. Gli agenti, però, hanno continuato a cercarlo, seguendone gli spostamenti nel quartiere.

Lo scooter distrutto vicino al muro

Poco dopo la fuga si è conclusa nel modo più drammatico. I poliziotti hanno individuato lo scooter, ormai distrutto, a terra nei pressi di un muro. Poco distante c’era il 17enne, rimasto gravemente ferito.

La dinamica lascia ipotizzare che il ragazzo, durante la corsa, abbia perso il controllo del mezzo. Dopo aver urtato un palo dell’illuminazione, lo scooter avrebbe proseguito la sua corsa andando a sbattere contro un muro. Il giovane sarebbe quindi caduto violentemente sull’asfalto, riportando un grave trauma alla testa.

Gli agenti hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto serie.

Il 17enne è stato trasportato al Cardarelli in codice rosso e ricoverato in Rianimazione. Attualmente è ancora in ospedale, in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Le telecamere hanno ricostruito la fuga

Gli accertamenti della polizia hanno permesso di ricostruire le diverse fasi dell’incidente. Un contributo importante è arrivato dalle telecamere di videosorveglianza, attraverso le quali gli investigatori hanno potuto seguire il percorso effettuato dal 17enne prima dello schianto.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che il ragazzo non aveva con sé il casco e non lo indossava al momento dell’incidente.

Ulteriori verifiche hanno riguardato lo scooter. Dal database consultato dagli investigatori è risultato che il mezzo non era coperto da assicurazione.

La polizia continua ora gli accertamenti per ricostruire con precisione ogni passaggio della fuga e dell’incidente, mentre il 17enne resta ricoverato al Cardarelli in condizioni gravissime.