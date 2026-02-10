Rosa scomparsa da Caserta, doveva andare ad Afragola e a Napoli

PUBBLICITÀ

È stato rilanciato anche dalla trasmissione Chi l’ha visto? l’appello per ritrovare Rosa, 72 anni, scomparsa lo scorso 5 febbraio da Caserta. Della donna si sono perse le tracce dopo che, nel tardo pomeriggio, è uscita dalla propria abitazione senza più fare ritorno.

Secondo il racconto dei familiari, Rosa vive con la nipote ed è uscita di casa intorno alle 17 con l’intenzione di raggiungere la stazione ferroviaria. Il programma della giornata prevedeva un viaggio in treno verso Afragola per sbrigare alcune commissioni all’ufficio postale e, successivamente, una tappa a Napoli per recarsi al cimitero.

La donna, però, non risulta essere salita su alcun convoglio e da quel momento non si hanno più sue notizie. Al momento della scomparsa avrebbe con sé i documenti, ma non il telefono cellulare, elemento che complica ulteriormente le ricerche e i contatti.

Al momento dell’allontanamento indossava una giacca bianca con maniche a righe verdi e una gonna rosa. I familiari, in forte apprensione, invitano chiunque possa averla vista o abbia informazioni utili a segnalarle alle forze dell’ordine.