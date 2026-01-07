Rrahmani napoletano a vita: rinnovo in vista fino al 2029

PUBBLICITÀ

Amir Rrahmani è uno dei pilastri del Napoli. Il centrale kosovaro è stato uno dei grandi artefici dei due scudetti azzurri, e il rinnovo del contratto per lui è ormai cosa certa.

Rrahmani si lega a vita al Napoli

Rrahmani arrivò all’ombra del Vesuvio nel 2020, con l’allora tecnico Gennaro Gattuso. La sua avventura a Napoli partì in salita, ma nella seconda parte di stagione complice qualche infortunio di troppo per i suoi colleghi di reparto trovò spazio e fece bene. Da lì in poi è diventato un titolarissimo, una vera colonna, a suon di prestazioni, gol e leadership.

PUBBLICITÀ

Ad oggi vanta 190 gare disputate con la casacca azzurra e punta a farne ancora molte altre. Nelle ultime ore infatti, pare si sia trovare un accordo per la sua permanenza con i partenopei. Rrahmani, come riportato da più fonti rinnoverà il suo contratto col Napoli sino al 2029, anno in cui compirà 35 anni. Percepirà uno stipendio di circa 3,8 milioni a stagione.

Nelle ultime finestre di calciomercato, il centrale azzurro pare aver rifiutato ricche offerte da parte di club sauditi e turchi, ma la sua risposta è stata netta. Rrahmani ha rifiutato senza pensarci troppo, le grosse cifre che gli sono state offerte, sposando ancora l’azzurro Napoli con grande dedizione e senso di appartenenza.

I numeri del Napoli col kosovaro in campo

Da inizio stagione, i numeri di Rrahmani sono impressionanti. Nelle prime due gare del campionato, quelle contro rispettivamente Sassuolo e Cagliari, il Napoli non ha incassato reti. Dalla terza giornata in poi, con l’infortunio del kosovaro gli azzurri hanno subito 7 gol in 5 gare. Dal suo rientro, in Napoli-Como è tornata la solidità che ha contraddistinto la squadra di Conte nella scorsa stagione.

Dalla stagione 2021/22 inoltre, Amir Rrahmani è il difensore centrale che ha segnato più reti in serie A, ossia ben 11.

Il rinnovo del contratto è il giusto premio alle grandi prestazioni dell’ex Verona, che in più occasioni ha ribadito di essere legato alla città, ai tifosi e al gruppo squadra. Per Conte è un intoccabile e lo sarà anche per gli azzurri almeno per i prossimi 3 anni.