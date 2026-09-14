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Ruba uno scooter e dribbla tavolini e persone in via Foria per fuggire, arrestato

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Ruba uno scooter e dribbla tavolini e persone in via Foria per fuggire, arrestato
Ruba uno scooter e dribbla tavolini e persone in via Foria per fuggire, arrestato
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Inseguimento da film sabato sera in via Foria dove un uomo in sella a un motorino, risultato poi rubato, alla vista dei Falchi della Questura di Napoli non ci ha pensato due volte a salire sul marciapiedi, premere l’acceleratore e sfrecciare a tutta velocità tra persone e tavolini per far perdere le proprie tracce.

Ruba uno scooter e dribbla tavolini e persone in via Foria per fuggire, arrestato

Nella folle corsa il centauro ha rischiato di investire più persone, ha fatto volare in aria sedie e tavolini di una pizzeria e suscitato il panico tra i tanti che in quel momento si trovavano sul marciapiedi.

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Ad impedire che l’uomo facesse male a qualcuno ci hanno pensato i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che sono riusciti rapidamente a bloccarlo e renderlo inoffensivo.

L’uomo, un 59enne napoletano, è in attesa di giudizio e non si esclude che avesse rubato il mezzo a due ruote per utilizzarlo in qualche attività illecita. Sarebbe infatti stato notato girare, come se le stesse perlustrando, in diverse zone della città.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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