Rubano un furgone pieno di giornali e li fanno sparire, all’interno copie del “Roma” e “Metropolis”

Di Nicola Avolio
Un episodio inquietante ha scosso la distribuzione della stampa campana. La scorsa notte, un furgone carico di giornali è stato rapinato nella zona industriale di Caserta, a poca distanza dalla tipografia dove i quotidiani stavano per essere consegnati alle edicole.

Secondo una prima ricostruzione, quattro persone avrebbero messo a segno il colpo, bloccando il mezzo e impossessandosi dell’intero carico. Il furgone è stato poi ritrovato alcune ore dopo nel Nolano, ma all’interno non c’erano più i pacchi di giornali destinati alla distribuzione quotidiana.

Tra le testate sottratte figurano il “Roma”, “Metropolis” e il “Sannio Quotidiano”. L’episodio ha inevitabilmente causato la mancata consegne dei giornali e di conseguenza, entrambe le testate non saranno in edicola oggi.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista: si valuta se l’obiettivo della rapina fosse il carico di giornali in sé o se dietro il gesto possa esserci un messaggio o un’azione intimidatoria.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona industriale per raccogliere elementi utili all’identificazione dei malviventi.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

