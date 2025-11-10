PUBBLICITÀ

Un episodio inquietante ha scosso la distribuzione della stampa campana. La scorsa notte, un furgone carico di giornali è stato rapinato nella zona industriale di Caserta, a poca distanza dalla tipografia dove i quotidiani stavano per essere consegnati alle edicole.

Rubano un furgone pieno di giornali e li fanno sparire, all’interno copie del “Roma” e “Metropolis”

Secondo una prima ricostruzione, quattro persone avrebbero messo a segno il colpo, bloccando il mezzo e impossessandosi dell’intero carico. Il furgone è stato poi ritrovato alcune ore dopo nel Nolano, ma all’interno non c’erano più i pacchi di giornali destinati alla distribuzione quotidiana.

Tra le testate sottratte figurano il “Roma”, “Metropolis” e il “Sannio Quotidiano”. L’episodio ha inevitabilmente causato la mancata consegne dei giornali e di conseguenza, entrambe le testate non saranno in edicola oggi.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista: si valuta se l’obiettivo della rapina fosse il carico di giornali in sé o se dietro il gesto possa esserci un messaggio o un’azione intimidatoria.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona industriale per raccogliere elementi utili all’identificazione dei malviventi.