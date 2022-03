Arrestato Sabino ‘o Malese, postava le sue ‘imprese’ su Tiktok

Oggi pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno arrestato Sabino Edificante: conosciuto anche come Sabino ‘o Malese. Il 37enne di Afragola deve scontare 5 anni di reclusione poiché era destinatario di un ordine di cattura. Edificante è molto famoso su TikTok dove era conosciuto con il soprannome che è stato preso in prestito da uno dei personaggi della fiction Il clan dei camorristi. Il protagonista della fiction era ispirato a Francesco Schiavone, il boss dei Casalesi conosciuto come Sandokan.

Ufficialmente Edificante era un venditore ambulante di frutta e verdura ma spesso pubblicava alcuni video. Mostrava grosse quantità di soldi e si vantava di altissimi guadagni, raccogliendo tanti like e follower. Sempre su TikTok aveva postato recente un video in cui riusciva a raggirare delle persone anziane in varie città del nord Italia.