«Salmo mi ha inviato foto hot», la confessione dell'influencer di Salerno sul rapper

Giorgia Ruggia, influencer 34enne di Salerno, è finita nell’occhio del ciclone. Il motivo? Venerdì scorso, la donna, ha confessato di aver ricevuto su Instagram delle foto hot da parte del rapper Salmo. «Oggi – il messaggio diffuso attraverso un paio di stories – parliamo di una categoria di artisti che si diletta a mandare nei direct foto e video del pene come se non ci fosse un domani, ed io che ero anche una sua fan: Salmo, sei davvero triste, quanto c***o sei triste! Io ho anche due figli: senza il blocco al telefono, pensa all’ansia che potessero vedere della roba simile». Salmo

L’influencer, però, non si aspettava una certa ‘mancanza di solidarietà’. Qualcuno, addirittura, è arrivato addirittura a dirle che “Se l’è cercata!”. Il motivo? Una minigonna, un top scollato, un tocco di rossetto in più. Come se i social fossero diventati mezzi per predatori, per adescare persone. Per fortuna, la realtà dei fatti è diversa.

L’intervista a Giorgia Ruggia, l’influencer di Salerno che ha scatenato le polemiche dopo le confessioni su Salmo

Ai microfoni di La Città di Salerno, la donna ha raccontato quanto le è accaduto.

«Ho screenshottato ogni cosa. Non ho pubblicato le foto e i video per rispetto, anche se non dovrei, ma ho tutto. Altrimenti non mi sarei mai messa contro un simile colosso. Tutto è cominciato una mattina di giugno: nella tendina sulla schermata home del cellulare m’apparve la notifica dei messaggi. Non riuscivo a credere che Salmo m’avesse scritto. Poi ho visto le foto ed erano le sue parti intime. All’inizio ero incredula: credevo gli avessero hackerato il profilo. Ho pensato addirittura d’essermi sbagliata, d’aver visto male. E invece è andata proprio così: ero disgustata. Non dico d’aver avuto paura, ma quando l’altra ragazza, Asia, s’è esposta, m’ha infuso un po’ di coraggio. D’altronde lui m’aveva scritto di nuovo proprio quella mattina. E credo avesse fatto lo stesso anche con lei».