Sant’Antimo e Sant’Arpino in lutto per Antonio, il 40enne stroncato da un malore improvviso

Una notizia che ha sconvolto e gettato nello sconforto le comunità di Sant’Antimo e Sant’Arpino. Antonio D’Amodio, 40enne gestore di un’impresa di pompe funebri, ha perso la vita a causa di un malore improvviso. Inutile la corsa fatta all’ospedale di Frattamaggiore: per l’uomo non c’è stato niente da fare. Lascia una moglie e due figlie piccole. Ieri, inoltre, si sono svolti i funerali.

La dedica della moglie

“Sei stato un marito e un papà eccezionale, ci hai nutriti così tanto del tuo tenero e immenso amore che ne avremo fino alla fine dei nostri giorni. Ci hai lasciato un dolore immenso che per me non avrà fine ma abbiamo due splendide figlie i nostri gioielli e per loro devi darmi tanta forza. Non meritavi questo eri un uomo dal cuore d’oro Continuerò a parlarti, a scriverti e ti cercherò ovunque“. Queste le parole della moglie, che così ha dato l’ultimo saluto al suo compagno di vita.