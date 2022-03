Sant’Antimo e Villaricca, raid in due scuole: vandali danneggiano classi e corridoi

Ancora una volta le attività didattiche presso l’IC Romeo Camisa di Sant’Antimo, scuola dell’infanzia ed elementare, sono state sospese a causa di atti vandalici compiuti da alcuni sonetti ignoti che, dopo essersi introdotti nell’edificio scolastico, nel plesso Camisa, hanno messo a soqquadro le aule ed i corridoi gettando tutto all’aria e spargendo i contenuti degli armadietti sul pavimento.

Diversi genitori di alunni si rivolti esasperati al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli per denunciare l’accaduto in quanto non è certo la prima volta che la Romeo viene presa di mira da vandali.

“Di sicuro possiamo affermare che chi vandalizza e danneggia gli spazi per i più piccoli è qualcuno che non ha rispetto per nulla ed ha serie difficoltà a vivere in una società civile. Gli attacchi alle scuole sono, purtroppo, sempre più frequenti, ed è per questo che riteniamo opportuno che venga potenziata la sicurezza degli istituti anche attraverso l’installazione di impianti di videosorveglianza e che la si smetta di considerare questi episodi vandalici delle bravate. Vanno presi per quello che sono in realtà ossia atti delinquenziali e come tali vanno trattati e perseguiti a norma di legge. Crediamo che sia davvero finito, ce n’è necessità, il tempo delle tolleranze. ”-ha affermato il Consigliere Borrelli.

Anche a Villaricca c’è stato un raid al II Circolo didattico di Villaricca. Su entrambi i casi indagano le forze dell’ordine.