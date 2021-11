Scoperta la finestra dello spaccio a Sant’Antimo, 31enne finisce in manette

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, in via Diaz a Sant’Antimo, hanno notato una persona che sostava sotto la finestra di un’abitazione. Dopo un breve colloquio con un uomo che si era affacciato, ha ricevuto qualcosa in cambio di denaro e si è allontanata.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’acquirente trovandolo in possesso di un involucro contenente 0,75 grammi di hashish. Inoltre, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dello spacciatore dove hanno rinvenuto una stecca di 0,3 grammi circa della stessa sostanza. In un pozzetto delle acque reflue collegato al wc dell’appartamento, invece, hanno recuperato altre 18 stecche di hashish del peso di 25 grammi circa.

Salvatore Marzocchella, 31enne di Sant’Antimo con precedenti di polizia, è finito in manette per spaccio di sostanza stupefacente. L’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Controlli anche nell’Arenaccia

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno notato in via Piazzola due uomini a bordo di un’autovettura che stavano cedendo qualcosa ad una persona in cambio di denaro. E che, alla vista della volante, si sono dati alla fuga.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il passeggero ha lanciato diversi oggetti dall’autovettura. In via Alfonso D’Avalos gli occupanti, dopo aver impattato contro un veicolo in sosta, hanno proseguito la fuga a piedi. Il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre il passeggero, con difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di una bustina contenente 1 grammo circa di marijuana, un cellulare e 5 euro.

Inoltre, con il supporto delle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria- Mercato, recuperate in strada altre 3 bustine contenenti 3,2 grammi circa della stessa sostanza e 9 stecche di hashish del peso di circa 13 grammi.

Per F.L.,42enne napoletano con precedenti di polizia, è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Infine, l’autovettura è sottoposta a sequestro.

Un arresto a San Giuseppe Vesuviano

Ieri sera gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Santa Maria la Scala un uomo che, una volta sceso da un’auto, si è allontanato verso un edificio ed è ritornato consegnando qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

L’uomo, poco dopo, ha ripreso la marcia in direzione di via Mattiulli ma è stato bloccato e trovato in possesso di tre involucri contenenti 1,8 grammi circa di cocaina, una stecca di hashish del peso di circa 1,7 grammi e 270 euro; inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione in via Santa Maria la Scala dove hanno rinvenuto 2 portiere di auto, 3 autoradio, un navigatore satellitare, altre 2 buste contenenti 100 grammi circa di cocaina e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Infine, nel garage in uso all’uomo, hanno trovato un’autovettura risultata rubata lo scorso 29 ottobre a Somma Vesuviana e 5 motori di auto completi.

A.A., 43enne di San Giuseppe Vesuviano, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per riciclaggio; infine, il veicolo riconsegnato al legittimo proprietario.