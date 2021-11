Scarcerato il reggente della Vanella-Grassi, colpo di scena a Scampia

Torna libero Gaetano Angrisano, genero di Salvatore Petriccione, ritenuto a capo della Vanella Grassi e attualmente detenuto in regime di 41 bis o.p. Angrisano era detenuto in Spagna a seguito di arresto in esecuzione di mandato europeo. Il suo difensore, l’avvocato Leopoldo Perone, ha ottenuto la revoca della misura cautelare e dunque l’inefficacia del mandato d’arresto europeo con immediata liberazione del ras.

Arrestato nel 2014 con la contestazione dell’associazione finalizzata al traffico di droga Angrisano aveva visto, grazie al suo legale dello studio associato Perone-Rizzo, la sua sentenza di condanna annullata dalla Cassazione e nel maggio del 2020 era tornato libero.

IL REGGENTE DELLA VANELLA VENNE ARRESTATO A SCAMPIA

Poi su ricorso del pm la Cassazione aveva nuovamente deciso per il suo arresto che era stato eseguito in Spagna. Nel febbraio di quest’anno la Corte di appello, accogliendo richieste difensive, aveva escluso le numerose aggravanti contestate limitando la pena a soli 10 anni di reclusione. Ora il nuovo colpo di scena: accogliendo le argomentazioni del difensore la Corte di Appello ha nuovamente ritenute non più sussistenti le esigenze cautelari ed ha revocato la misura.