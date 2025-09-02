Scatta l’allerta meteo a Napoli, oggi disposte chiusure e divieti

PUBBLICITÀ

Dalle ore 9 alle ore 23,59 di oggi è prevista allerta meteo di livello giallo a Napoli e in Provincia.. Le previsioni indicano la possibilità di rovesci e temporali, anche di moderata intensità, accompagnati da raffiche di vento, fulmini e possibili grandinate.

Come misura precauzionale, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini, del Pontile Nord di Bagnoli e l’interdizione all’accesso delle spiagge pubbliche. La decisione è stata presa per ridurre i rischi legati ai fenomeni atmosferici avversi, che potrebbero evolvere rapidamente e colpire in modo irregolare diverse zone della città.

Tra gli scenari di rischio segnalati figurano allagamenti di locali interrati, ruscellamenti superficiali, rigurgiti dei sistemi di drenaggio urbano e possibili cadute di rami, alberi o massi, soprattutto nelle aree con condizioni idrogeologiche più fragili. Non si escludono inoltre smottamenti locali, aggravati dagli effetti degli incendi boschivi che hanno interessato il territorio nei mesi precedenti.

La Protezione Civile raccomanda alla popolazione di evitare spostamenti non necessari, di non sostare in prossimità di alberi o strutture temporanee e di tenersi informata attraverso i canali istituzionali. La situazione sarà monitorata costantemente e potrebbero essere adottati ulteriori provvedimenti in base all’evolversi del maltempo.