Scavalcano dalla Curva B Inferiore alla Tribuna Nisida: il video è virale

Due tifosi arrivati dalla Repubblica Ceca, durante l’ultima sfida tra Napoli e Roma allo Stadio Diego Armando Maradona, hanno pubblicato un video sui social che ha destato scalpore.

I due giovani avevano acquistato regolarmente un biglietto da 35 euro per la Curva B inferiore, ma in un video pubblicato sui loro profili social mostrano di essere riusciti a raggiungere la Tribuna Nisida, settore dal costo di circa 100 euro, senza essere fermati. Le immagini li ritraggono mentre si spostano tra le diverse aree dell’impianto, superando le barriere che separano la curva dalla tribuna e documentando passo dopo passo l’intera azione.

Il filmato, diventato rapidamente virale, ha suscitato numerose reazioni tra tifosi e utenti, riaccendendo il dibattito sui controlli e sulla gestione della sicurezza all’interno dello stadio. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte della società o degli organi preposti all’ordine pubblico, ma la vicenda potrebbe ora finire sotto la lente per eventuali verifiche sui sistemi di accesso e vigilanza.