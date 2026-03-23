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Schianto lungo la Telesina, Gianfranco muore nel Casertano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Schianto lungo la Telesina, Gianfranco muore nel Casertano
Schianto lungo la Telesina, Gianfranco muore nel Casertano
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Lo scorso 20 marzo Gianfranco Buonomo è morto in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto la vettura su cui viaggiava sulla Statale 372 Telesina, nel comune di Baia e Latina. L’uomo ha impattato frontalmente con la vettura contro un autotreno. Il 44enne era residente ad Alvignano nel Casertano.  E’ stato un urto violentissimo, con la vettura del 44enne che si è rigirata finendo la sua corsa contro un guardrail, e il conducente sbalzato fuori dall’auto e atterrato nelle siepi che costeggiano la statale. Buonomo è morto sul colpo. L’arteria è rimasta chiusa al traffico.

La comunità si stringe in un abbraccio commosso alla famiglia di 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗕𝘂𝗼𝗻𝗼𝗺𝗼

«La perdita di un padre di cinque figli è una ferita che colpisce al cuore tutti noi. In segno di rispetto e partecipazione al dolore dei familiari, invito la cittadinanza a un momento di riflessione. Non dimenticheremo Gianfranco e non faremo mancare il nostro supporto ai suoi cari.», scrive i𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 Angelo Di Costanzo. L’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio e si stringe con sincera vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore.

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“Ci sono notizie che fermano il tempo e lasciano un silenzio che fa male al cuore. Oggi la nostra intera comunità scolastica si ferma, colpita da un dolore troppo grande.
​Vogliamo stringere in un unico e immenso abbraccio i nostri tre alunni Andrea, Angelo e Francesco e la loro famiglia.
​Cari ragazzi, vi sosterremo con dolcezza e non vi lasceremo soli. Tutta la famiglia dell’IC Alvignano piange con voi e per voi per la prematura perdita del vostro caro papà.
​Riposa nella pace più dolce, Gianfranco Buonomo. Veglia sui tuoi frutti più belli.”, scrive Aida.

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