Scommesse online per il clan D’Alessandro, i nomi dei 5 arrestati

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Scommesse per il clan D’Alessandro, i nomi dei 5 arrestati. Nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura di Napoli della Repubblica, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, venerdì, hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, autoriciclaggio, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale nonché estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di

agevolare l’attività del clan D’Alessandro.

Disposta la misura cautelare in carcere per il ras Paolo Carolei e Francesco Di Paolo Avallone; mentre finiscono ai domiciliari Simona Coppola, Antonio De Simone e Maurizio Lopez.

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Gli affari della camorra di Castellammare di Stabia

In particolare, sarebbe emersa l’operatività di una struttura organizzata dedita alla commissione di una serie indeterminata di raccolta illecita di scommesse su piattaforme telematiche, anche utilizzando schermi societari intestati a terzi. Gli illeciti proventi, poi, sarebbero stati successivamente reinvestiti. Inoltre, è stato anche disposto il sequestro preventivo di quote societarie, complessi aziendali ed esercizi commerciali contro la mala di Castellammare di Stabia.

Le attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza sono state finalizzate a riscontrare una fonte confidenziale riferiva che Carolei, reggente del clan D’Alessandro, stava nuovamente investendo e riciclando i soldi illeciti nel settore degli apparecchi elettronici da intrattenimento e delle scommesse lecite e clandestine.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.