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Tragedia in spiaggia a Bacoli, donna muore mentre fa il bagno a Marina Grande

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tragedia in spiaggia a Bacoli, donna muore mentre fa il bagno a Marina Grande
Tragedia in spiaggia a Bacoli, donna muore mentre fa il bagno a Marina Grande
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Tragedia sulla spiaggia Marina Grande, a Bacoli, dove questa mattina una donna è morta mentre si trovava in spiaggia. Al momento non si conoscono le cause del decesso.

Tragedia in spiaggia a Bacoli, donna muore mentre fa il bagno a Marina Grande

Il dramma si sarebbe consumato intorno a mezzogiorno quando la bagnante, una 61enne del posto, ha perso la vita mentre si trovava in acqua. L’ipotesi è quella di un malore improvviso che avrebbe colpito la donna.

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Il marito della vittima avrebbe assistito impotente alla scena, accerchiato dai bagnanti increduli che avrebbero tentato di soccorrere la donna, allertando il 118. All’arrivo dei sanitari, purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare: era già deceduta.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri e gli uomini della Guardia Costiera, oltre ad alcuni familiari della coppia.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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