Lidi abusivi scovati a Coroglio, sequestrati ombrelloni e lettini

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Questa mattina, è stata svolta un’operazione di polizia marittima – congiuntamente e in stretta sinergia con il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Bagnoli e dell’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale – che ha reso possibile lo sgombero di un’area demaniale marittima di circa 2.000 metri quadrati sul litorale di Coroglio, del comune di Napoli, dove sono stati realizzati due stabilimenti balneari abusivi, ovvero senza nessun titolo autorizzativo.

Ombrelloni, sdraio e lettini scovati nel lido abusivo a Coroglio

Peraltro, in forza di un’ordinanza di interdizione all’ingresso e alla sosta dell’area demaniale interessata, emessa dalla competente Autorità di Sistema Portuale, la stessa è stata

sgomberata anche dai bagnanti presenti. Gli allestimenti ritrovati negli stabilimenti abusivi, 80 ombrelloni, 57 lettini, 8 sdraio, 164 sedie e

41 tavoli in plastica, sono stati sottoposti a sequestro penale, così come le attrezzature destinate alla somministrazione di bevande fresche e alimenti confezionati che venivano venduti agli utenti presenti in spiaggia.

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L’operazione svolta rientra anche nel più ampio programma di attività che la Guardia Costiera, che unitamente alle altre Forze di Polizia e Istituzioni locali interessate, coordinate dall’Autorità Giudiziaria competente, svolgono costantemente per contrastare qualsivoglia condotta illecita ed illegale su tutto il demanio marittimo, al fine di assicurare ai cittadini il diritto di poter usufruire correttamente del mare e delle spiagge.

Continua senza sosta, nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, l’attività di vigilanza e controllo del litorale partenopeo da parte dei militari della Guardia Costiera di Napoli, con l’obiettivo di accertare e reprimere condotte illecite sul demanio marittimo e degli specchi acquei costieri.