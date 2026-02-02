Scomparso dopo la scuola, 16enne ritrovato a Caserta

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato di Caserta, nei giorni scorsi, ha ritrovato, a Caserta, un minore, che da alcune ore aveva fatto perdere le proprie tracce, interrompendo ogni contatto con la famiglia. In particolare, la Squadra Volante della Questura di Caserta, ha individuato il giovane nei pressi della stazione ferroviaria del comune casertano. Le attività di ricerca erano scattate subito dopo l’orario scolastico, quando è stata presentata denuncia di allontanamento da parte dei genitori, preoccupati per l’assenza del figlio all’usuale appuntamento dall’uscita da scuola.

Nel pomeriggio, i poliziotti, dopo aver ricevuto delucidazioni sulle caratteristiche fisiche e sull’abbigliamento del 16enne, all’esito di alcune ricerche sul territorio, hanno notato un ragazzo nei pressi della piazza vicino alla stazione ferroviaria. Dopo essersi avvicinati, lo hanno identificato, accertando proprio che si trattava del giovane ricercato, lo hanno poi affidato alle cure della sua famiglia di origine

