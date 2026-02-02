PUBBLICITÀ
HomeCronacaScomparso dopo la scuola, 16enne ritrovato a Caserta
CronacaCronaca locale

Scomparso dopo la scuola, 16enne ritrovato a Caserta

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Scomparso dopo la scuola, 16enne ritrovato a Caserta
Scomparso dopo la scuola, 16enne ritrovato a Caserta
PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato di Caserta, nei giorni scorsi, ha ritrovato, a Caserta, un minore, che da alcune ore aveva fatto perdere le proprie tracce, interrompendo ogni contatto con la famiglia. In particolare, la Squadra Volante della Questura di Caserta, ha individuato il giovane nei pressi della stazione ferroviaria del comune casertano. Le attività di ricerca erano scattate subito dopo l’orario scolastico, quando è stata presentata denuncia di allontanamento da parte dei genitori, preoccupati per l’assenza del figlio all’usuale appuntamento dall’uscita da scuola.

Nel pomeriggio, i poliziotti, dopo aver ricevuto delucidazioni sulle caratteristiche fisiche e sull’abbigliamento del 16enne, all’esito di alcune ricerche sul territorio, hanno notato un ragazzo nei pressi della piazza vicino alla stazione ferroviaria. Dopo essersi avvicinati, lo hanno identificato, accertando proprio che si trattava del giovane ricercato, lo hanno poi affidato alle cure della sua famiglia di origine

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati