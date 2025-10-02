Scontri prima di Napoli-Sporting, 7 daspo per i tifosi violenti

PUBBLICITÀ

Il Questore di Napoli ha adottato 7 Daspo, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, della durata da 2 a 6 anni, nei confronti di altrettanti napoletani di età compresa tra i 17 e i 42 anni, che, prima dell’incontro di calcio di Champions League Napoli – Sporting Lisbona del primo ottobre, avevano preso parte ai gravi disordini avvenuti nell’area compresa tra queste via Melisurgo e piazza Francese tra la tifoseria partenopea e quella ospite.

Scontro tra i tifosi violenti di Napoli e Sporting

All’esito delle immediate attività investigative svolte dalla Digos e dalla Squadra Mobile, uno dei provvedimenti, della durata di 6 anni, è stato emesso nei confronti di un 32enne poiché sorpreso nel teatro degli scontri, nonostante fosse già destinatario di un medesimo provvedimento della durata di 3 anni.

Altri 3 DASPO, della durata di 4 anni, sono stati emessi nei confronti di 3 soggetti di 20, 23 e 30 anni, poiché ritenuti responsabili di un’aggressione violenta ai danni di un tifoso della compagine sportiva ospite mediante l’uso di una cinta in cuoio con grossa fibbia. I tre sono stati, altresì, trovati in possesso di due grossi petardi e di un fumogeno.

Violenti a volto coperto

Ancora, due provvedimenti, della durata di 4 anni, sono stati emessi nei confronti di un 17enne ed un 23 enne poiché sorpresi nelle immediate vicinanze del luogo degli scontri con volti travisati, a bordo di scooter con targhe coperte e in possesso di cinture con fibbie in metallo occultate tra le gambe.

Infine, un altro provvedimento, anche questo della durata di 4 anni, è stato emesso nei confronti di un 42enne, anch’egli sorpreso nelle immediate vicinanze degli scontri, con il tipico abbigliamento degli appartenenti ai gruppi ultras napoletani e con volto travisato e guanti.

Parcheggiatori e ambulanti abusivi scoperti e sanzionati dalla Polizia Locale

In occasione dell’incontro di calcio, la Polizia Locale ha intensificato i controlli nelle aree limitrofe allo stadio Maradona. Sei parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati. Di questi, quattro sono stati anche deferiti all’Autorità giudiziaria in quanto recidivi. Sono stati inoltre sanzionati i proprietari di 145 veicoli lasciati in sosta vietata. Per 119 auto e 7 motocicli è stata disposta la rimozione forzata.

Otto ambulanti abusivi che vendevano bibite si sono dileguati all’arrivo degli agenti, mentre altri due sono stati bloccati e sanzionati. In tutti i casi è stato effettuato il sequestro della merce. Infine, sono stati elevati 11 verbali per la violazione dell’ordinanza sul divieto di vendita di bottiglie in vetro e uno per la vendita di bevande alcoliche.