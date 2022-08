Scontro fatale in strada, centauro 50enne muore nel Salernitano

Un motociclista 50enne è deceduto in un incidente stradale avvenuto a Teggiano. La vittima, del posto, si chiama Cono Innamorato. Per cause da accertare, la moto del centauro si è scontrata con un’auto sulla strada Provinciale del Corticato, arteria di collegamento tra la frazione Pantano di Teggiano con quella di Silla di Sassano.

Sul posto i carabinieri ed i sanitari del 118.

LE DEDICHE PER CONO

“Oggi …giornata tristissima . R.i.P. Cono Innamorato . Tiravamo sassi all’albero delle mele .abbiamo percorso le esperienze della vita …fin da i primi passi…questa volta il destino e’stato fatale. Fa male a tutti….siamo tutti a chiedere…DIO!! Perché.??? Ci vedremo ancora !???…sarai sempre con noi ! . Riposa in pace . condoglianze a tutti di famiglia …Paolo Fusco.ri Cirzonu…. a volte ci confondevano. Ma eravamo semplicemente tutti una Grande famiglia”, scrive Paolo sui social. Messaggio di cordoglio è stato espresso anche da:

“Io mi chiedo in che mondo siamo? Dio dove è? Il mistero della vita ingiusta Ti ricorderò come il più gran ballerino di merengue e ricorderò tutte le serate passate insieme sia nelle feste che le cene a casa tua riposa in pace amico mio Cono Innamorato”, scrive Giovanni.