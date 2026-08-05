Scontro frontale a Benevento, morti Giovanni e Antonio

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E’ di due morti e un ferito grave il bilancio dell’ennesimo incidente stradale avvenuto durante la notte alle porte della città di Benevento. Lungo la strada 90 bis, alla contrada Ponte Valentino, una Ford Focus e una Hunday si sono scontrate frontalmente in modo violento tanto che i loro motori sono stati scaraventati sull’asfalto.

Nell’impatto a perdere la vita sono stati Antonio D. R. (65 anni) e Giovanni F. (61), entrambi di Benevento, che viaggiavano a bordo della Focus. Grave il conducente dell’altra auto, un giovane di 21 anni di nazionalità rumena, trasportato in ospedale.

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Incidente sulla Terni-Rieti, sei morti e 27 feriti: tra le vittime Federico, Daniela e Giampiero

Tra le sei vittime del drammatico incidente avvenuto sulla strada Rieti-Terni ci sono Federico Romualdi, Daniela Bellanca e Giampiero Colasanti. Lo schianto, che ha coinvolto un bus-navetta e un camper, ha provocato anche il ferimento di altre 26 persone, tre delle quali sono ricoverate in gravi condizioni.

Federico Romualdi, 49 anni, residente a Terni, era al volante del bus-navetta. Sposato, lavorava da poco per la ditta Troiani dopo aver maturato esperienza come autista presso altre aziende del settore. Chi lo conosceva lo ricorda come un professionista attento e meticoloso, abituato a verificare personalmente ogni dettaglio del mezzo prima di partire.

Sul camper viaggiavano invece Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca, entrambi umbri. La coppia era solita spostarsi in camper per brevi viaggi nel Centro Italia e stava rientrando da una vacanza in Abruzzo. Colasanti, artigiano di 68 anni, era molto conosciuto a Narni e partecipava attivamente alla storica manifestazione della Corsa all’Anello. Bellanca lavorava invece presso un supermercato Superconti.