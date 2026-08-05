Ragazzino accoltellato a Ponticelli, identificato l’aggressore 13enne

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I carabinieri della stazione di Ponticelli sono intervenuti ieri sera, poco dopo le 23, presso l’ospedale Villa Betania per un 12enne ferito. All’addome due ferite di arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il minore avrebbe litigato con un coetaneo. Sarebbe accaduto nel rione Conocal a via del Flauto Magico.

Durante il sopralluogo che i carabinieri della compagnia Poggioreale stavano effettuando è stato arrestato anche un 32enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Quando la gazzella è arrivata a via del Flauto Magico, un gruppo di persone si è allontanata velocemente. Fermato il 32enne, è stato trovato in possesso di una dose di hashish. La perquisizione è stata estesa anche nella vicina abitazione dell’uomo e lì i militari della PMZ Poggioreale hanno rinvenuto e sequestrato altri 50 grammi della stessa sostanza stupefacente.

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Aggiornamento sull’accoltellamento a Ponticelli

Il dodicenne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Intanto i carabinieri della stazione di Ponticelli hanno identificato e individuato chi avrebbe inferto le due coltellate. Si tratta di un tredicenne, non imputabile. Verrà segnalato.