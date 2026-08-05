Arrestato ‘corteggiatore’ di Uomini e Donne a Ischia, ecco chi è

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Per uno sconto si può andare anche in carcere, capita anche se sei un volto “noto” della Tv. Siamo a Ischia e i carabinieri della locale stazione sono impegnati nei controlli al porto quando notano un uomo che sta per lasciare l’isola. Si tratta di Rosario Ibello che è stato arrestato per possesso di documenti falsi: a riportarlo è l’agenzia LaPresse. Lui ha 56 anni e si mostra quasi sorpreso del controllo e dal fatto che i carabinieri non lo riconoscano. Dice di aver partecipato alla nota trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi. I militari ovviamente continuano la perquisizione.

Il 56enne fornisce la propria carta di identità, è autentica ma, in borsa, c’è anche un’altra carta di identità. Anche il secondo documento è intestato al 56enne ma con la differenza che la residenza risulta essere Barano d’Ischia. Dagli accertamenti emerge che lo scorso 3 agosto l’uomo aveva acquistato un biglietto per Ischia usufruendo del prezzo agevolato riservato ai residenti isolani. Poco prima del controllo, i carabinieri accertano che il 56enne avesse provato lo stesso raggiro. Il 56enne napoletano viene arrestato per possesso di documento falso, dovrà rispondere anche di truffa in danno della compagnia di navigazione.

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