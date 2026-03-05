PUBBLICITÀ

Operazione terminata all’alba da parte dei Carabinieri della stazione di Secondigliano che, insieme ai militari del NAS di Napoli e della compagnia Stella, hanno effettuato un sopralluogo in una struttura adibita a residenza assistenziale per anziani sul corso Secondigliano 32.

I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che lamentava carenze igieniche.

Nelle struttura almeno 11 ospiti.

PUBBLICITÀ

Scoperta casa di riposo abusiva a Secondigliano, anziani ospitati in ambienti ‘lager’

Il personale medico specializzato ha trovato 5 persone anziane in condizioni igienico sanitarie precarie. Inoltre una donna presente al momento dell’intervento non era in grado di fornire alcun titolo per somministrare i farmaci ai pazienti.

Quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento due anziani stavano dormendo sui divani perché i letti non erano a sufficienza.

I Carabinieri hanno attivato l’Asl per procedere alla chiusura della struttura abusiva e al trasferimento degli anziani in un centro idoneo. La donna sarà denunciata per esercizio abusivo della professione.

Sono in corso accertamenti per verificare se gli anziani provenissero da un’altra casa di riposo. I parenti degli anziani sono stati informati.