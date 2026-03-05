PUBBLICITÀ
HomeCronacaScoperta casa di riposo abusiva a Secondigliano, anziani ospitati in ambienti 'lager'
CronacaCronaca locale

Scoperta casa di riposo abusiva a Secondigliano, anziani ospitati in ambienti ‘lager’

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Scoperta casa di riposo abusiva a Secondigliano, anziani ospitati in ambienti 'lager'
Scoperta casa di riposo abusiva a Secondigliano, anziani ospitati in ambienti 'lager'
PUBBLICITÀ

Operazione terminata all’alba da parte dei Carabinieri della stazione di Secondigliano che, insieme ai militari del NAS di Napoli e della compagnia Stella, hanno effettuato un sopralluogo in una struttura adibita a residenza assistenziale per anziani sul corso Secondigliano 32.

I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che lamentava carenze igieniche.
Nelle struttura almeno 11 ospiti.

PUBBLICITÀ

Scoperta casa di riposo abusiva a Secondigliano, anziani ospitati in ambienti ‘lager’

Il personale medico specializzato ha trovato 5 persone anziane in condizioni igienico sanitarie precarie. Inoltre una donna presente al momento dell’intervento non era in grado di fornire alcun titolo per somministrare i farmaci ai pazienti.

Quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento due anziani stavano dormendo sui divani perché i letti non erano a sufficienza.

I Carabinieri hanno attivato l’Asl per procedere alla chiusura della struttura abusiva e al trasferimento degli anziani in un centro idoneo. La donna sarà denunciata per esercizio abusivo della professione.

Sono in corso accertamenti per verificare se gli anziani provenissero da un’altra casa di riposo. I parenti degli anziani sono stati informati.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati