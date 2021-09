E’ rientrata a casa da un viaggio di lavoro in anticipo e ha scoperto il marito con l’amante. E la sua prima reazione è stata distruggere qualunque cosa le capitasse sotto mano: mobili, suppellettili. Tant’è che l’amante per paura di essere aggredita a sua volta si è rinchiusa in bagno, per poi fuggire dalla finestra. Il marito fedifrago ha provato a calmare la situazione, invano. La moglie si è diretta in garage dove l’uomo custodiva il suo bene più prezioso: una Maserati da 200mila euro, anch’essa finita a pezzi. Per un ammontare di circa 300mila euro di danni. Così la donna tradita, con la denuncia, potrebbe ricevere la richiesta di risarcimento.

