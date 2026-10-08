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Scuole chiuse in provincia di Napoli per l’allerta meteo, l’elenco dei Comuni

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Scuole chiuse in provincia di Napoli per l'allerta meteo, l'elenco dei Comuni
Scuole chiuse in provincia di Napoli per l'allerta meteo, l'elenco dei Comuni
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Il maltempo e l’allerta meteo arancione fanno scattare la chiusura delle scuole in diversi Comuni della provincia di Napoli. Le amministrazioni stanno adottando le ordinanze per la giornata di domani, venerdì 9 ottobre, alla luce delle previsioni di forti precipitazioni e temporali.

In area nord, il sindaco di Giugliano ha disposto per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a cimitero, Villa comunale e parchi cittadini. Il provvedimento è stato adottato in seguito all’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile regionale. Il primo cittadino ha inoltre invitato la popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

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Scuole chiuse anche a Calvizzano: il Comune ha comunicato la sospensione delle attività fino alle ore 15 di venerdì 9 ottobre per gli istituti di ogni ordine e grado, pubblici e privati, e per la Villa Comunale “Calvisia”.

Scuole chiuse anche a Villaricca, Sant’Antimo, Qualiano, Grumo, Melito, Mugnano, Marano, Frattamaggiore, Quarto, San Giorgio a Cremano, Casoria, Arzano e Afragola.

Le chiusure si estendono anche all’area vesuviana. A Torre del Greco è stata disposta la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e non, insieme a parchi, giardini comunali e cimitero, dalle ore 15 di oggi, giovedì 8 ottobre, fino alle 15 di domani.

Anche Ercolano ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani, venerdì 9 ottobre, con ordinanza firmata dal sindaco.

Stessa decisione a Portici, dove è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non, per l’intera giornata di venerdì 9 ottobre.

Scuole chiuse anche a Volla, Sant’Anastasia, Pompei, Capri e Ischia.

In provincia di Caserta, scuole chiuse a Grazzanise.

L’elenco è in aggiornamento e potrebbe allargarsi nelle prossime ore con nuovi provvedimenti dei Comuni interessati dall’allerta arancione.

Allerta meteo arancione, scuole aperte a Napoli

Domani venerdì 9 ottobre 2026 le scuole a Napoli saranno aperte. Così Walter Savarese d’Atri, Consigliere Comunale di Napoli, sui social: Allerta meteo e apertura scuole. Chiarimento importante perr famiglie, alunni e personale scolastico. In presenza di ‘Allerta Arancione’ per pioggia le scuole del Comune di Napoli, così come da prassi di questi ultimi anni, restano regolarmente aperte. La chiusura delle scuole è applicata a scopo precauzionale e di sicurezza, in presenza di ‘Allerta Arancione + Forti raffiche di vento’. Domani, quindi, le scuole saranno regolarmente aperte su tutto il territorio Comunale a meno che nelle prossime ore all’ attuale allerta arancione non si aggiunga la problematica delle raffiche di vento, in tal caso vi aggiorniao nel proseguimento della giornata”.

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Gianluca Spina
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