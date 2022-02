Notte di sangue a Secondigliano, colpito alla testa dopo una lite in strada

Ultime ventiquattro ore ad alta tensione a Secondigliano. Alcune ore prima dell’accoltellamento di via Monte Somma, nel mercatino rionale del quartiere, è avvenuta un’altra aggressione. Erano trascorse da poco le 2,30 quando un pregiudicato è stato colpito alla testa con una bottiglia mentre si trovava nei pressi di un noto bar, nella zona di piazza Di Vittorio a Capodichino, all’ingresso del Perrone. L’uomo ha riportato una prognosi di quattro giorni in seguito alle ferite al cranio. L’aggressore sarebbe anch’egli un pregiudicato e avrebbe inveito contro altre persone presenti in strada in quel momento. Sin da subito sono scattate le indagini degli uomini del commissariato di Secondigliano (guidato dal vicequestore aggiunto Raffaele Esposito), che sta cercando di fare luce sull’ennesimo episodio di sangue registrato sul territorio. L’alterco potrebbe essere legato a vecchie questioni o a vecchie ruggini maturate negli ambienti frequentati da pregiudicati della zona. L’aggressore sarebbe stato già identificato e sin da subito sono scattate le ricerche: al momento sembrerebbe essere armato.