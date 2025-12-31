Sequestro di persona, ordinanza annullata per Pasquale Paolone

PUBBLICITÀ

Tutto da rifare. È stata annullata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Salerno per Pasquale Paolone.

Paolone era accusato in concorso con altri soggetti di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni, detenzione e porto di arma comune da sparo.

Secondo l’ipotesi accusatoria, nel territorio salernitano -presso una struttura turistica- era in corso una attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Attività quest’ultima, che avrebbe condotto anche al sequestro di persona a scopo di estorsione di uno dei soggetti coinvolti nella medesima illecita attività ovvero il titolare della struttura.

Tuttavia il Tribunale del Riesame accogliendo le argomentazioni difensive prospettate dell’avvocato Luigi Senese, dall’avvocato Lucia Boscaino e dall’avvocato Francesco Bonaurio, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare a carico del Paolone limitatamente alle ipotesi di reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni , detenzione e porto di arma comune da sparo.