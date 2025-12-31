PUBBLICITÀ
HomeCronacaSequestro di persona, ordinanza annullata per Pasquale Paolone
CronacaCronaca locale

Sequestro di persona, ordinanza annullata per Pasquale Paolone

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Tutto da rifare. È stata annullata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Salerno per Pasquale Paolone.
Paolone era accusato in concorso con altri soggetti di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni, detenzione e porto di arma comune da sparo.
Secondo l’ipotesi accusatoria, nel territorio salernitano -presso una struttura turistica- era in corso una attività di spaccio di sostanze stupefacenti.
Attività quest’ultima, che avrebbe condotto anche al sequestro di persona a scopo di estorsione di uno dei soggetti coinvolti nella medesima illecita attività ovvero il titolare della struttura.
Tuttavia il Tribunale del Riesame accogliendo le argomentazioni difensive prospettate dell’avvocato Luigi Senese, dall’avvocato Lucia Boscaino e dall’avvocato Francesco Bonaurio, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare a carico del Paolone limitatamente alle ipotesi di reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni , detenzione e porto di arma comune da sparo.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati