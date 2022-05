Serie D, Poule Scudetto: il Giugliano festeggia la prima battendo per 3 a 1 l’Audace Cerignola

Giugliano: Baietti, Boccia, Ceparano, Poziello C., De Rosa (68’ Abonckelet), Ferrari (75’ Poziello R.), Cerone (83’ Mazzei), Gladestony, Gentile, Biasiol, Scaringella (61′ Rizzo). A Disposizione: Costanzo, Caiazzo, Emmanouil, Gomez. Allenatore: Ferraro.

Audace Cerignola: Fares, Dorval, Manzo, Agnelli (68’ Maltese), Silletti, Malcore, Loiodice (83’ Palazzo), Ciccone (55’ Strambelli), Giacomarro (46’ Russo), Tascone, Vitiello (46′ Botta). A Disposizione: Tricarico, Muscatiello, Sirri, Longo. Allenatore: Pazienza

Arbitro: Manedo Mazzoni di Prato

Marcatori: 3′ De Rosa (G), 59′ rig. Strambelli (AC), 77′ Abonckelet (G), 90′ Rizzo (G)

Note: Ammoniti: De Rosa (G), Dorval (C), Poziello C. Angoli 2 – 5. Recupero: 2’ pt, 3’ st.

Giugliano – La prima sfida del 3° raggruppamento della poule scudetto sorride al Giugliano che supera con un netto 3 a 1 l’Audace Cerignola. La partita si sblocca subito. Passano appena 3’ e il fantasista Cerone scodella un invitante pallone a De Rosa che di prima intenzione e a volo batte l’incolpevole Fares. Gli ospiti provano a rispondere, ma non sfruttano un clamoroso errore di Gentile. Bravo Ceparano ad annullare l’iniziativa di Malcore. Poi ci provano con Loiodice e Ciccone ma le loro conclusioni non impensieriscono più di tanto Baietti. Poco prima della mezz’ora è Cerone a sfiorare il raddoppio con un tiro che si perde di poco sul fondo. Al 30′ gli ospiti vanno vicino al pareggio con Loiodice, tra i migliori in campo, ma il tiro del trequartista pugliese colpisce la traversa per poi spegnersi sul fondo. Sul capovolgimento di fronte Gladestony spreca calciando alto.

L’avvio di ripresa non regala particolari emozioni. Ma al 59’ il Cerignola perviene al momentaneo pareggio per un fallo in area sull’attaccante Malcore. Dagli undici metri si presenta il subentrato Strambelli che con un preciso ed angolato tiro spiazza Baietti. Il Giugliano non ci stà e prova a riportarsi in vantaggio. Decisivi anche i cambi di mister Ferarro che inserisce prima Rizzo per Scaringella e poi Abonckelet per De Rosa. E saranno proprio i nuovi subentrati ad andare a segno. Al 77′ Rizzo imbuca per Abonckelet che trova il varco giusto per siglare il 2-1. Al 90’ poi ci pensa l’argentino Rizzo, che rientrava da una lunga squalifica, a chiudere il discorso con il Cerignola. Tra una settimana, in attesa della sfida di mercoledì tra Cerignola e Gelbison Vallo, il Giugliano andrà in casa di quest’ultima a giocarsi la qualificazione per le semifinali.

Le Interviste

A fine gara il tecnico gialloblu Ferraro dichiara: “E’ stata una bella partita contro una squadra davvero forte a cui faccio i complimenti. Siamo stati bravi a interpretare la gara e a vincerla. I ragazzi hanno dimostrato per l’ennesima volta il loro valore umano. Siamo anche felici di aver cancellato l’ultima brutta partita contro la Cynthialbalonga. Adesso guardiamo avanti e continuiamo a lavorare. La premiazione è stata una grande emozione meritata per un’annata fantastica. Ci teniamo tanto a questa maglia, l’abbiamo dimostrato per l’ennesima volta”.

Sul fronte opposto il tecnico Pazienza analizza così la sconfitta: “Il gol preso dopo soli due minuti ha influito sicuramente, poi abbiamo iniziato a giocare ed a macinare occasioni anche se non sempre nitide. Nella ripresa, dopo il pareggio, nel miglior momento nostro abbiamo subito il secondo gol e pur provando a raddrizzarla di nuovo non ci siamo riusciti, anzi ci siamo sbilanciati e nel finale abbiamo preso il terzo gol. In una partita di questo tipo gli episodi fanno la differenza, noi siamo stati poco cattivi e determinati nei momenti chiave. Chiaramente c’è delusione per la sconfitta, si è contenti quando si vince e il primo obiettivo deve essere quello poi se questo accade attraverso il bel gioco ancora meglio”.