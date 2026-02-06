PUBBLICITÀ
Attualità

Sesso per curare il cancro, finto guaritore beccato in mutande da Striscia la Notizia

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Sesso per curare il cancro, finto guaritore beccato in mutande da Striscia la Notizia
Sesso per curare il cancro, finto guaritore beccato in mutande da Striscia la Notizia
Un’indagine a dir poco inquietante quella portata avanti da Luca Abete per la trasmissione Striscia la Notizia. Un sedicente “dottore” della provincia di Caserta prometteva ai malati di tumore la guarigione attraverso rapporti sessuali, definendo il suo metodo come una “cura energetica”.

La vicenda ha scosso l’opinione pubblica, suscitando sdegno e preoccupazione per la diffusione di pratiche mediche totalmente prive di fondamento scientifico.

Sesso per curare il cancro, finto guaritore beccato in mutande da Striscia la Notizia

Diverse segnalazioni giunte alla redazione del noto programma televisivo hanno allertato Luca Abete, che si è subito messo sulle tracce dell’uomo, raccogliendo testimonianze e documentazioni. Secondo quanto emerso, il sedicente medico convinceva le sue vittime a sottoporsi a trattamenti sessuali promettendo benefici miracolosi contro il cancro, approfittando della disperazione dei pazienti e delle loro famiglie.

Il servizio, trasmesso nel corso della puntata del 5 febbraio 2026, evidenzia non solo l’assoluta mancanza di validità scientifica di queste pratiche, ma anche i rischi legali e sanitari a cui sono esposti coloro che si rivolgono a figure non qualificate. L’intervento di Striscia ha portato a una maggiore consapevolezza sui pericoli delle cure alternative ingannevoli e ha lanciato un monito contro chi sfrutta malati vulnerabili per scopi personali.

Clicca qui per il servizio di Striscia la Notizia

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

