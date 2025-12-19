PUBBLICITÀ

Un grave e rocambolesco incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 18 dicembre, sulla Circumvallazione Esterna di Napoli, nel territorio di Melito. Il sinistro stradale ha coinvolto tre vetture, mentre sono otto le persone che sono rimaste ferite, tra cui quattro bambini.

Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti alle cure del caso a causa delle ferite riportate. Per fortuna, nessuna delle vittime è in pericolo di vita e tutti stanno bene: hanno riportato solo alcune ferite.

PUBBLICITÀ

“Sfrecciava come un pazzo e ha colpito le auto”, la testimonianza choc sull’incidente a Melito

Ma ciò che lascia sconvolti è la testimonianza di Genny Bianco, un commerciante che possiede la sua attività proprio lungo il tratto stradale teatro del terribile incidente.

Queste le sue parole attraverso un post su Facebook: “Stasera decido di chiudere l’attività 10 minuti prima. C’è Napoli Milan semifinale di Supercoppa, un evento importante. Conto di arrivare a casa esattamente per il fischio d’inizio, prima che davanti ai miei occhi si presenti una delle peggiori scene mai viste.

Un fiorino, con conducente ubriaco, sull’altra corsia sfreccia come fosse in mezzo al deserto. Colpisce la prima auto capovolgendola, becca la seconda sbattendola nel guardrail, tocca una terza facendola finire fuori strada, prima di finire a sua volta, nel guardrail.

Silenzio. Scendiamo tutti dalle auto, escono gli esercenti ancora aperti, scendono le persone da casa. Dalle auto si sentono bambini piangere. Ancora silenzio.

Cominciano ad aprirsi gli sportelli, escono persone impaurite, qualcuno insanguinato, gente che non capisce nemmeno cosa sia successo. Tutti si avvicinano ai bambini sotto shock, accertandosi che stiano bene.

Dal fiorino vedono gettare dal finestrino bottiglie di alcol. 5 minuti. 5 minuti prima che tutta la folla si sposti dai feriti, al carnefice. Viene aggredito da chiunque.

Ad un certo punto sento un ragazzo dire all’amico “ha signat Neres”, li guardo senza provare nulla e gli occhi ritornano sui bambini feriti.

Arrivano 3 ambulanze per soccorrere 4 bambini, 2 donne e 2 uomini. Ad un certo punto, tutti i presenti si sono messi nei panni dei feriti, me compreso. Ho pensato, sarebbe potuto capitare a me, con la mia famiglia… Spero che tutti i feriti, stesso stasera, possano far rientro a casa e mi auguro che chi provoca queste cose venga fermato, soprattutto da chi lo circonda.

Spesso facciamo finta di non vedere certe cose mettendo a rischio non solo chi sta in difficoltà, ma soprattutto persone innocenti”.