Si ferma anche Lobotka, risentimento muscolare per lo slovacco dopo l’allenamento

Nemmeno il tempo di gioire per il rientro, con tanto di tempi anticipati, in gruppo di Kevin De Bruyne che il Napoli si trova a fare i conti con l’ennesimo stop di questa sua tormentata stagione.
Come riportato infatti da Gianluca Di Marzio, Stanislav Lobotka ha accusato un fastidio muscolare nel corso della seduta di allenamento pomeridiana. Il che lo tiene, a questo punto, in forte dubbio in vista della sfida di venerdì sera contro il Torino al Maradona.
In mediana, in caso di effettivo stop dello slovacco, agirebbero dunque Elmas e Gilmour. Per De Bruyne dovrebbe essere scelta la via della prudenza: è più probabile che il belga venga convocato in occasione del match contro il Lecce. Anguissa, salvo nuovi imprevisti dell’ultimo minuto, dovrebbe essere finalmente tra i convocati di venerdì, più difficile vedere invece McTominay, ancora alle prese con la tendinite che potrebbe tenerlo fuori ancora per un paio di settimane.