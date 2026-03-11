Si svuota l’infermeria del Napoli, buone notizie per Lobotka e McTominay

PUBBLICITÀ

Dopo tre giorni di riposo concessi alla squadra, il Napoli è pronto a tornare in campo per preparare la prossima sfida del campionato contro il Lecce. La breve pausa è stata una sorta di premio deciso dall’allenatore Antonio Conte dopo la vittoria ottenuta contro il Torino, un successo importante che ha permesso agli azzurri di restare in corsa per uno degli obiettivi principali della stagione: la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Ora però il tempo delle celebrazioni è terminato.

La squadra si ritroverà nuovamente al centro sportivo di Castel Volturno per iniziare la preparazione della partita di sabato. Il Napoli è infatti chiamato a mantenere alta la concentrazione nel rush finale della stagione, con diversi punti ancora in palio e una classifica che resta molto combattuta nella zona europea.

McTominay verso il rientro

Tra le notizie più incoraggianti per Conte c’è il miglioramento delle condizioni fisiche di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese sembra aver superato i problemi che lo avevano tenuto lontano dal campo e potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo già nelle prossime sedute.

Se le sensazioni positive dovessero essere confermate, McTominay diventerebbe immediatamente un candidato per la convocazione in vista della partita contro il Lecce. Il suo recupero rappresenterebbe una soluzione importante per il centrocampo azzurro, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni partita può risultare decisiva per la corsa al quarto posto.

Le condizioni di Lobotka

Non arrivano segnali positivi soltanto da McTominay. Anche Stanislav Lobotka sta mostrando progressi nel percorso di recupero e potrebbe tornare presto a disposizione dell’allenatore. Il centrocampista slovacco, uno dei punti di riferimento del gioco azzurro, sta lavorando per recuperare la migliore condizione fisica dopo il problema che lo aveva costretto a fermarsi.

Secondo le ultime indicazioni, Lobotka potrebbe essere l’ultimo dei centrocampisti a rientrare tra quelli che erano stati costretti tra quelli che erano stati costretti allo stop nelle scorse settimane. Tuttavia le sensazioni sono incoraggianti e lo staff medico del Napoli spera di poterlo reinserire gradualmente nel gruppo nel più breve tempo possibile. Con il rientro già avvenuto di Andrè-Frank Zambo Anguissa e di Kevin De Bruyne nella partita contro il Torino, e con McTominay e Lobotka sempre più vicini al recupero, Conte potrebbe ritrovarsi presto con un centrocampo ricco di alternative.