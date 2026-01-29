PUBBLICITÀ

Sono state le indagini della Procura della Repubblica di Roma a svelare il sistema che, a Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta, avvocati e Giudici di Pace avevano messo in piedi: soldi in cambio di sentenze e risarcimenti favorevoli per incidenti stradali mai avvenuti.

E così, nella mattinata odierna, 29 gennaio, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno dato esecuzione alle misure interdittive per un anno nei confronti di 7 professionisti, tutti avvocati e Giudici di Pace, indagati per corruzione.

Soldi in cambio di sentenze a favore per finti incidenti, 7 indagati tra giudici di pace e avvocati

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta e dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta, si sono concentrate sulla dinamica degli incidenti stradali, le cui dinamiche, spesso, apparivano sovrapponibili. L’attività investigativa ha così rivelato che alcuni Giudici di Pace in servizio presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo aver ricevuto somme di denaro dagli avvocati, pronunciavano in loro favore sentenze e richieste di risarcimento per danni conseguiti da incidenti stradali fittizi.

Pertanto, in seguito alle risultanze emerse, nei confronti di tre Giudici di Pace è stata decisa la sospensione per un anno dall’esercizio del pubblico ufficio, mentre per tre avvocati è scattato il divieto di esercitare la professione, sempre per un anno; per il quarto legale, invece, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Contestualmente, poliziotti e finanzieri hanno anche eseguito un sequestro preventivo per un valore di oltre 300mila euro nei confronti dei 7 indagati.