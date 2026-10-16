Sorpresi a rubare materiale edile in un cantiere: arrestati due napoletani

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La scorsa notte la Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caserta ha arrestato due uomini provenienti dal Napoletano. I militari dell’arma hanno sorpreso quest’ultimi mentre asportavano materiale e attrezzature da lavoro all’interno di un cantiere edile a San Nicola la Strada. L’intervento è avvenuto durante un servizio di pattugliamento finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati predatori.

L’arresto dopo il tentato furto di materiale edile a San Nicola la Strada

I militari dell’Arma sono intervenuti all’interno di un cantiere allestito per la costruzione di un edificio isolato in via De Martino. Qui, i due uomini, si sarebbero introdotti dopo aver forzato il cancello di accesso. I Carabinieri li hanno sorpresi mentre prelevavano materiale edile di diversa tipologia, tra cui pedane in zinco, telai da ponteggio, traverse distanziali e vari attrezzi da lavoro. I due arrestati, rispettivamente di 53 e 49 anni, entrambi provenienti dalla provincia di Napoli, sarebbero stati colti sul fatto prima che riuscissero ad allontanarsi con il materiale. Entrambi, secondo quanto emerso dagli accertamenti, risultano già noti alle forze dell’ordine. La refurtiva, il cui valore complessivo è stato stimato in circa 2.000 euro, è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto.

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Al termine delle formalità di rito, l’Autorità giudiziaria ha trattenuto i due uomini presso le camere di sicurezza dell’Arma, in attesa del giudizio direttissimo. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di controllo svolte quotidianamente dai Carabinieri sul territorio, con particolare attenzione alle ore notturne e alle aree in cui la presenza di materiali e attrezzature può esporre cantieri e attività produttive al rischio di furti. La tempestività dell’intervento ha permesso di sorprendere i due e recuperare integralmente i beni. Resta ferma la presunzione di innocenza degli indagati fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.