PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaSorpreso con droga addosso, arrestato e subito scarcerato
Senza categoria

Sorpreso con droga addosso, arrestato e subito scarcerato

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
PUBBLICITÀ

E’ durata meno di quarantotto ore la permanenza in carcere di Michele Russo, 21enne di San Carlo all’Arena che ha ottenuto, durante l’udienza di convalida, gli arresti domiciliari. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Rocco Maria Spina, era stato arrestato ad inizio settembre dagli uomini del commissariato Vicaria perchè trovato in possesso di 172 involucri di marijuana, quattro panetti di hashish e altre tre bustine di plastica contenente marijuana. I suoi movimenti in strada avevano insospettito gli investigatori che avevano così deciso di fermarlo. E invece a seguito dell’udienza di convalida Russo, grazie alle argomentazioni del suo legale, ha ottenuto i domiciliari.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati