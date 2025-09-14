Sorpreso con droga addosso, arrestato e subito scarcerato

PUBBLICITÀ

E’ durata meno di quarantotto ore la permanenza in carcere di Michele Russo, 21enne di San Carlo all’Arena che ha ottenuto, durante l’udienza di convalida, gli arresti domiciliari. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Rocco Maria Spina, era stato arrestato ad inizio settembre dagli uomini del commissariato Vicaria perchè trovato in possesso di 172 involucri di marijuana, quattro panetti di hashish e altre tre bustine di plastica contenente marijuana. I suoi movimenti in strada avevano insospettito gli investigatori che avevano così deciso di fermarlo. E invece a seguito dell’udienza di convalida Russo, grazie alle argomentazioni del suo legale, ha ottenuto i domiciliari.