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Sorpreso con la droga alla Sanità, 33enne scarcerato in meno di 24 ore

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
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Sorpreso con la droga alla Sanità, 33enne scarcerato in meno di 24 ore
Sorpreso con la droga alla Sanità, 33enne scarcerato in meno di 24 ore
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La sua permanenza dietro le sbarre non è durata neanche 24 ore. Giovanni Rossi, arrestato la scorsa sera alla Sanità, è stato assolto nel processo per direttissima a suo carico. Il giovane era difeso dagli avvocati Cesare Amodio e Silvia Aristarco che sono riusciti a far cadere le accuse a suo carico. Il 33enne era stato arrestato dagli agenti del Commissariato Vicaria Mercato che, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via della Sanità, hanno notato uno scooter con in sella Rossi che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Dopo un breve inseguimento, gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un sacchetto contenente 21 involucri di hashish del peso di circa 120 grammi e 40 euro. Per lui sono scattate le manette ma nel processo per direttissima è stato subito assolto

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