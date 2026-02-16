Spacciava nel Casertano, arrestato grazie al fiuto del cane Thelma

PUBBLICITÀ

Stamattina il fiuto infallibile del cane antidroga Thelma del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno ha portato all’arresto di un 34enne di Maddaloni, sorpreso dai militari dell’Arma in possesso di sostanza stupefacente e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

L’operazione è stata condotta dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Maddaloni, con il determinante supporto delle unità Cinofile, impegnate in una mirata attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

I sospetti dei Carabinieri hanno trovato riscontro all’esito di una perquisizione personale e domiciliare eseguita presso un’abitazione del centro di Maddaloni, che ha permesso di rinvenire, ben occultati all’interno di un comodino della camera da letto, 36 grammi hashish, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.

Sequestrato

Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati 150 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di cessione al dettaglio. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre per il 34enne, già noto alle forze dell’ordine, sono scattate le manette. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.