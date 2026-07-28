Spaccio con il gps, i narcos di Napoli ovest andranno a processo

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Narcos di Napoli ovest a processo. Questa la decisione della Procura di Napoli che ha chiesto il giudizio immediato per Raffaele Pinto, ex colonnello del clan Giannelli, Marco Scognamiglio e Massimo De Martino arrestati nel gennaio scorso dai falchi della squadra mobile. La richiesta è stata avanzata dal sostituto procuratore Maurizio De Franchis: spetterà adesso al collegio difensivo (composto dagli avvocati Rocco Maria Spina, Antonio Abet e Andrea Lucchetta) provare a ridimensionare le accuse per i loro assistiti.

I tre furono arrestati durante un servizio di osservazione del territorio con i poliziotti che li seguirono dopo essere entrati in un deposito a Ponticelli a bordo di tre auto. Gli agenti li sottoposero così a controllo trovando De Martino in possesso di una bolla di accompagnamento relativa a un collo di 300 kg proveniente dalla Spagna e di una chiave; all’interno della sua autovettura furono rinvenute 41 buste di marijuana per un peso complessivo di circa 43 chili.

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I due complici furono trovati in possesso di 8.800 euro, mentre Pinto di 1.500 euro in contanti. Successivamente, gli agenti controllarono il deposito rinvenendo un distributore di bevande con scritte in lingua spagnola. Dagli accertamenti emerse che la sostanza stupefacente era occultata proprio all’interno del distributore.