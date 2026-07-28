Spaccio di droga a Castel Volturno, catturato il boss latitante

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Nell’ambito del progetto “Wanted 2025”, al termine di una serrata indagine condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, la National Durg Law Enforcement Agency ha arrestato in Nigeria Rowana Isah Ebisan. Il 64enne nigeriano è stato condannato alla pena di anni 22 di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina e per più reati di cessione di sostanza della medesima natura.

I corrieri ovulatori per la droga a Castel Volturno

L’uomo è stato ritenuto capo e promotore di una ramificata associazione criminale caratterizzata da un forte senso di appartenenza etnica e culturale dei partecipanti, finalizzata al traffico di imponenti quantitativi di cocaina, proveniente da mercati esteri a mezzo di corrieri “ovulatori” e destinata ad essere commercializzata a Castel Volturno, dove vi era la base all’interno di un call center gestito proprio dall’arrestato.

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Il predetto, tratto in arresto durante le indagini e successivamente sottoposto a misura non custodiale durante il primo grado di giudizio si era reso irreperibile sin dal 2019, così sottraendosi alla esecuzione della pena residua di 21 anni, 11 mesi e 16 giorni di reclusione. L’attività di ricerca del condannato è stata affidata alla Squadra Mobile di Caserta dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli nell’ambito di un più ampio progetto di collaborazione istituzionale volto a dare effettiva esecuzione a sentenze definitive rispetto alle quali si è riscontrata la irreperibilità dei condannati.

La cattura in Nigeria

Su delega della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, la Squadra Mobile ha pertanto avviato delle attività investigative anche nei confronti dei familiari e di altre persone vicine all’arrestato. Tali accertamenti hanno permesso di appurare dapprima che Ebisan fosse effettivamente presente nel sud est della Nigeria, e poi a restringere l’area di interesse intorno alla città di Sapele.

L’arresto è il frutto della convergenza e della sinergica e proficua collaborazione tra l’Autorità Giudiziaria, la Squadra Mobile di Caserta, il Servizio Centrale Operativo e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Altrettanto determinante l’intervento della National Durg Law Enforcement Agency che, interessata dagli Organi di Polizia domestici, lo ha individuato e arrestato.