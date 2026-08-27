Spaccio di droga in casa, arrestato il figlio del ras di camorra

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Martedì la Polizia di Stato di Caserta ha arrestato due persone, ritenute responsabili del reato di droga. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise, a seguito di alcune segnalazioni pervenute agli uffici di polizia, hanno avviato un’attenta attività info-investigativa nel quartiere di edilizia popolare della città.

C’è anche Fabio Buanno Jr tra le persone coinvolte nell’operazione antidroga. Originario di Capodrise figlio dell’omonimo esponente del clan Belforte, come riporta da Edizione Caserta, il giovane è stato arrestato nell’ambito dell’attività investigativa portata avanti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise. Il 25enne è difeso dall’avvocato Francesco Liguori.

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Spaccio in casa

L’attività di appostamento e pedinamento ha consentito agli investigatori di individuare un appartamento nel quale, secondo quanto emerso dalle indagini, era stata avviata una fiorente attività di spaccio. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato centinaia di dosi di sostanze stupefacenti, oltre a una somma di denaro contante ritenuta riconducibile all’attività illecita.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti presso il domicilio di uno dei due fermati, in provincia di Benevento. Sul posto, gli agenti hanno constatato la presenza di un parente dell’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, secondo la ricostruzione investigativa, coinvolto nell’attività di spaccio.

Anche nell’abitazione sono state eseguite perquisizioni, al termine delle quali è stata rinvenuta e sequestrata ulteriore sostanza stupefacente, nonché materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Al termine degli accertamenti, i due uomini sono stati arrestati e accompagnati presso gli uffici di polizia per gli adempimenti di rito.