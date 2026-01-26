PUBBLICITÀ
Spaccio sul Litorale Domizio, ras latitante catturato dopo 25 anni

Venerdì sera ha fatto rientro in Italia, all’aeroporto di Roma Fiumicino, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, un 48enne albanese condannato a 21 anni di reclusione. Era latitante dal 2000: è stato arrestato il 21 febbraio 2025.

Al culmine di una serrata indagine durata circa un anno e condotta dalla Squadra Mobile di Caserta e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere – Ufficio Esecuzioni Penali, il soggetto era stato rintracciato in Albania dove era stato arrestato in sinergia con il Dipartimento di Polizia Criminale Albanese e con l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza in Albania della Direzione Centrale Polizia Criminale – S.C.I.P.

Droga sul Litorale Domizio

Il 48enne è ritenuto essere l’organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, a carattere transnazionale, autore di numerosi trasporti di cocaina, tramite imbarcazioni clandestine, dall’Albania all’Italia. L’associazione, composta da numerosi soggetti ognuno con compiti e ruoli precisi, ha spacciato per anni la droga arrivata dall’Albania sull’intero litorale domizio.

Gli associati, per acquistare la droga in Albania, facevano ricorso a finanziamenti comuni e avevano l’obbligo solidale di affrontare le spese e le eventuali perdite. L’arrestato ha ricoperto un ruolo apicale nell’associazione avendo il compito di organizzare il trasporto in ogni sua fase, dalla partenza dall’Albania all’ arrivo in Italia sino in Campania dove la droga veniva nascosta e custodita prima di essere rivenduta. L’indagine ha consentito di individuare e arrestare l’uomo dopo circa 25 anni in Albania, dove era scappato prima che passasse in giudicato la condanna nel tentativo di sottrarsi alla stessa.

